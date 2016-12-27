Обнаружена система опознавания «свой-чужой» Ту-154

На месте падения самолета Ту-154 в Черном море была обнаружена система опознавания «свой-чужой». На данный момент водолазы еще не подняли детали на поверхность из воды. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости.

«Нашли систему обнаружения "свой-чужой", но на поверхность еще не подняли», — заявил источник агентства в силовых структурах.

Ранее появилась информация, что эксперты смогли расшифровать последние слова экипажа перед тем, как самолет рухнул в море. По данным портала LIFE, разговор прерывается на том, что один из пилотов кричит «Закрылки, с*ка!». А затем звучит крик: «Командир, падаем!».