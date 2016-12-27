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Обнаружена система опознавания «свой-чужой» Ту-154
На месте падения самолета Ту-154 в Черном море была обнаружена система опознавания «свой-чужой». На данный момент водолазы еще не подняли детали на поверхность из воды. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости.
«Нашли систему обнаружения "свой-чужой", но на поверхность еще не подняли», — заявил источник агентства в силовых структурах.
Ранее появилась информация, что эксперты смогли расшифровать последние слова экипажа перед тем, как самолет рухнул в море. По данным портала LIFE, разговор прерывается на том, что один из пилотов кричит «Закрылки, с*ка!». А затем звучит крик: «Командир, падаем!».
25 декабря недалеко от Сочи потерпел крушение самолет министерства обороны России, на борту которого находился ансамбль имени Александрова. Артисты летели в Сирию, чтобы отметить новый год вместе с российскими военнослужащими на авиабазе Хмеймим. Кроме того, гуманитарный груз на борту разбившегося самолета сопровождала исполнительный директор фонда «Справедливая помощь», правозащитник и общественный деятель Елизавета Глинка, известная больше как доктор Лиза. Также в лайнере летели девять журналистов: по три сотрудника с телеканалов НТВ, Первого и "Звезды". Всего на борту лайнера находились 92 человека. Все они погибли.
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