СМИ узнали о первых результатах расшифровки «черных ящиков» Ту-154

министерстве обороны России заявили, что специалисты продолжают расшифровывать данные бортового самописца потерпевшего крушение над Черным морем Ту-154. Уже полученная информация, по заявлению оборонного ведомства, позволяет сузить перечень возможных причин авиакатастрофы. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости.

Работы по расшифровке проходят в Центральном научно-исследовательском институте ВВС. После изучения всех возможных факторов аварии окончательные выводы о причинах катастрофы сделает государственная комиссия. Специалисты к настоящему моменту обнаружили все три черных ящика Ту-154. Среди основных версий крушения, рассматриваемых следователями, попадание посторонних предметов в двигатели, некачественное топливо, ошибка пилотирования и технические неисправность лайнера.

25 декабря недалеко от Сочи потерпел крушение самолет министерства обороны России, на борту которого находился ансамбль имени Александрова. Артисты летели в Сирию, чтобы отметить новый год вместе с российскими военнослужащими на авиабазе Хмеймим. Кроме того, гуманитарный груз на борту разбившегося самолета сопровождала исполнительный директор фонда «Справедливая помощь», правозащитник и общественный деятель Елизавета Глинка, известная больше как доктор Лиза. Также в лайнере летели девять журналистов: по три сотрудника с телеканалов НТВ, Первого и "Звезды". Всего на борту лайнера находились 92 человека. Все они погибли.