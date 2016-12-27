«Командир, падаем!». Стали известны последние слова пилотов Ту-154

Эксперты смогли расшифровать последние слова пилотов разбившегося над Черным морем Ту-154. Пленка, фиксировавшая переговоры членов экипажа, не была повреждена во время авиакатастрофы. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на LIFE.

«Разговор прерывается на том, что один из пилотов восклицает: «Закрылки, с*ка!». А затем звучит крик: «Командир, падаем!», - заявил источник портала.

По словам заслуженного летчика-испытателя СССР Виктора Заболотского, в случае повреждения закрылок самолет становится неуправляемым.

«Получается у одного крыла подъёмная сила большая, а у второго маленькая, естественно, самолёт будет переворачивать. Если закрылки не убираются или убираются неравномерно, тогда возникают очень мощные кренящие моменты и управлять самолётом очень тяжело», - заявил эксперт.

На данный момент расследование катастрофы и многие версии остаются рабочими. Второй черный ящик пока не доставлен в Центральный научно-исследовательский институт Военно-воздушных сил. Также, как отметил источник LIFE, невозможно точно сказать, когда начнется его расшифровка. Ранее в сети появились переговоры пилотов самолетов и вертолетов, обнаруживших место падения Ту-154. Через несколько минут после того, как самолет пропал с радаров диспетчеров (в 5:27), к месту предполагаемого крушения отправился Ми-8. Пилот вертолета обнаружил с высоты 40 метров место катастрофы по шинам шасси, мусору и личным вещам пассажиров. Позднее эту информацию подтвердил экипаж вертолета Ка-32, который нашел обшивку самолета, чемоданы и спасательные плоты.