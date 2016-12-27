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Установлены новые очевидцы крушения Ту-154
Следователи опросили новых очевидцев катастрофы Ту-154 над Черным морем. Также был опрошен человек, снявший взлет, полет и падение лайнера в море. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости.
По словам исполняющего обязанности руководителя управления взаимодействия со СМИ Следственного комитета России Светланы Петренко, для поиска очевидцев следователи обошли все дома и квартиры вблизи аэропорта. Также были изъяты записи с камер наблюдений в аэропорту Сочи, откуда взлетал разбившийся самолет. На кадрах, как говорится в сообщении представителя ведомства, видно, как лайнер приземляется для дозаправки и перемещается к месту стоянки. На настоящий момент место крушения Ту-154 уже установлено и обследуется сейчас с помощью глубоководной техники. Участники поисково-спасательной операции подняли со дня фрагменты фюзеляжа, двигателя и бортовой самописец. Также были осмотрены, сфотографированы и упакованы несколько тысяч личных вещей погибших пассажиров разбившегося самолета.
25 декабря недалеко от Сочи потерпел крушение самолет министерства обороны России, совершавший рейс Чкаловский-Хмеймим. На борту лайнера находился ансамбль имени Александрова. Артисты летели в Сирию, чтобы отметить новый год вместе с российскими военнослужащими на авиабазе. Кроме того, гуманитарный груз на борту разбившегося самолета сопровождала исполнительный директор фонда «Справедливая помощь», правозащитник и общественный деятель Елизавета Глинка, известная больше как Доктор Лиза. Также в лайнере летели девять журналистов: по три сотрудника с телеканалов НТВ, Первого и "Звезды". Всего на борту лайнера находились 92 человека. Все они погибли.
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