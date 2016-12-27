Установлены новые очевидцы крушения Ту-154

Следователи опросили новых очевидцев катастрофы Ту-154 над Черным морем. Также был опрошен человек, снявший взлет, полет и падение лайнера в море. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости.

По словам исполняющего обязанности руководителя управления взаимодействия со СМИ Следственного комитета России Светланы Петренко, для поиска очевидцев следователи обошли все дома и квартиры вблизи аэропорта. Также были изъяты записи с камер наблюдений в аэропорту Сочи, откуда взлетал разбившийся самолет. На кадрах, как говорится в сообщении представителя ведомства, видно, как лайнер приземляется для дозаправки и перемещается к месту стоянки. На настоящий момент место крушения Ту-154 уже установлено и обследуется сейчас с помощью глубоководной техники. Участники поисково-спасательной операции подняли со дня фрагменты фюзеляжа, двигателя и бортовой самописец. Также были осмотрены, сфотографированы и упакованы несколько тысяч личных вещей погибших пассажиров разбившегося самолета.