Поезда не ходят на участке фиолетовой ветки метро по техническим причинам

Движение поездов на участке Таганско-Краснопресненской линии московского метро от станции Планерная до Спартака остановлено по техническим причинам, сообщается в официальном аккаунте подземки в Twitter.

Ранее о приостановке движения на этом участке РИА Новости сообщил источник в экстренных службах столицы, отметив, что причиной ЧП стало отсутствие электроснабжения.

"Таганско-Краснопресненская линия. Нет движения поездов от Планерной до Спартака. В обратную сторону — с увеличенными интервалами", — говорится в сообщении метрополитена.

Отмечается, что на вход закрыты станции Планерная и Сходненская из-за отсутствия движения на северном участке линии.