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Поезда не ходят на участке фиолетовой ветки метро по техническим причинам
Движение поездов на участке Таганско-Краснопресненской линии московского метро от станции Планерная до Спартака остановлено по техническим причинам, сообщается в официальном аккаунте подземки в Twitter.
Ранее о приостановке движения на этом участке РИА Новости сообщил источник в экстренных службах столицы, отметив, что причиной ЧП стало отсутствие электроснабжения.
"Таганско-Краснопресненская линия. Нет движения поездов от Планерной до Спартака. В обратную сторону — с увеличенными интервалами", — говорится в сообщении метрополитена.
Отмечается, что на вход закрыты станции Планерная и Сходненская из-за отсутствия движения на северном участке линии.
Таганско-Краснопресненская линия. Для проезда вдоль станций северного участка пользуйтесь, пожалуйста, наземным транспортом. pic.twitter.com/0NKOB6eMWy— Московское метро (@MetroOperativno) 27 декабря 2016 г.
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