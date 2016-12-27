Балкон Рынски обклеили фотографиями жертв Ту-154

Неизвестные обклеили балкон светского обозревателя Божены Рынски фотографиями журналистов, погибших в авиакатастрофе Ту-154 над Черным морем. Авторы акции таким образом отреагировали на сетования блогера, что не все сотрудники телеканала НТВ летели в потерпевшем крушение лайнере. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на аккаунт Рынски в Facebook.

В своей публикации журналистка осудила погибших за «ложь и травлю инакомыслящих», а также отметила, что борт для авторов этой акции «уже где-то стоит» и пожелала им «удачного полета». Божена Рынска заявила, что журналисты НТВ в 2013 году пытались «сжить ее со свету», но сейчас она жива и «у нее елочка», а у погибших в катастрофе «елочки не будет никогда». Авторов акции светский обозреватель назвала «бандитами», готовыми «по свистку» проникать в чужие квартиры.

26 декабря на сайте change.org появилась петиция, предлагающая лишить Божену Рынску гражданства. Она появилась после того, как обозреватель высмеяла погибших в авиакатастрофе под Сочи и назвала погибших журналистов НТВ «НТВошками». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал ее слова «уродливыми проявлениями сумасшествия» и подчеркнул, что в этом случае понятна «самая жесткая реакция общества». Слова Рынски проверяют на экстремизм и оскорбление памяти погибших. В 2014 году Божена Рынска избила сотрудника компании НТВ, пытавшегося взять у нее интервью. Тогда суд приговорил Рынску к году исправительных работ.