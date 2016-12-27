В сети сравнили катастрофу Ту-154 с крушением Boeing в Афганистане

Интернет-пользователи сравнили катастрофу Ту-154 над Черным морем с крушением Boeing 747 в Афганистане. Об этом сообщают Рамблер/новости.

Транспортный Boeing ВВС США разбился 29 апреля 2013 года вскоре после взлета с аэродрома на американской базе Баграм под Кабулом. Лайнер взлетел примерно на 400 метров, после чего рухнул на землю. Видеозаписи катастрофы демонстрируют, как самолет зависает в воздухе, кренится сначала на левое крыло, потом заваливается на правое, в итоге падает плашмя и загорается.

Ответственность за случившееся почти сразу на себя взяла террористическая группировка «Талибан» (запрещена в РФ), однако власти эту версию опровергли. В результате оказалось, что самолет потерпел крушение из-за сдвига груза – всего лишь одной бронемашины MRAP, смещение которой повлекло за собой изменение центровки воздушного судна.

Ту-154, принадлежащий Минобороны РФ , потерпел крушение утром 25 декабря над Черным морем. На борту самолета, летевшего из Сочи в Сирию, находились 92 человека. Все они погибли. Среди пассажиров самолета, помимо военнослужащих и чиновников, были артисты ансамбля Александрова, Елизавета Глинка (доктор Лиза) и журналисты трех телеканалов. По факту крушения возбудили уголовное дело по статье 351 УК РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее тяжкие последствия).

Источник ТАСС во вторник сообщил, что перед падением самолет Ту-154 совершал маневр вправо на скорости более 500 км/ч. "По всей видимости, произошло его сваливание с эшелона во время маневра вправо. В результате в конце разворота он столкнулся с поверхностью воды с левым креном", - рассказал источник.

У следствия есть четыре основные версии катастрофы Ту-154: попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, повлекшее отказ работы двигателей, ошибка пилотов и техническая неисправность самолета. Версия теракта всерьез не рассматривается – на обломках самолета и телах жертв катастрофы не нашли следов взрывчатки или каких-либо внешних повреждений.