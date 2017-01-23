Еще один пострадавший при крушении Boeing под Бишкеком умер в больнице

Еще один пострадавший при крушении турецкого Boeing 747 упавшего в районе международного аэропорта "Манас" столицы Киргизии 16 января умер в больнице, сообщает в понедельник пресс-служба минздрава республики.

Грузовой Boeing 747-400 турецкой авиакомпании утром 16 января при заходе на посадку в международном аэропорту "Манас" столицы Киргизии вылетел за пределы взлётно-посадочной полосы и рухнул на поселок дачного кооператива в окрестностях аэропорта. При этом разрушены около 30 домов, погибли все четыре члена экипажа и 32 местных жителя, среди которых 17 детей.

"Рахманов Сагынбек 29 лет поступил 16.01.2017 в крайне тяжелом состоянии с диагнозом: ожог пламенем 3-4 степени туловища, обеих нижних конечностей, ягодицы 45%. Несмотря на проведенную интенсивную терапию, гемодиализ и необходимую медикаментозную терапию, состояние оставалось крайне тяжелым. 21.01.2017 года на фоне аппаратного дыхания произошла остановка дыхания и сердечно-сосудистой системы", — сообщает пресс-служба.

По данным минздрава, в настоящий момент в больницах республики остается 14 пострадавших в результате авиакатастрофы. Как пояснили РИА Новости в пресс-центре министерства здравоохранения, "количество госпитализированных ежедневно меняется". "Несколько человек выписались в связи с улучшением здоровья, однако еще у двух мужчин, первоначально отказавшихся от госпитализации, состояние ухудшилось и они были направлены на стационарное лечение", — сообщила собеседница агентства. В минздраве пояснили, что некоторые пострадавшие "переживают тяжелейший посттравматический шок".