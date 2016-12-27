Приостановлены полеты Ту-154

Минобороны РФ решило приостановить полеты Ту-154 до тех пор, пока не будет установлена причина крушения над Черным морем, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Интерфакс

По словам представителя ведомства, на воздушных перевозках приостановление полетов Ту-154 существенно не скажется.

27 декабря спасатели подняли на поверхность первый черный ящик разбившегося самолета.

В настоящее время основные версии, которые рассматривает ФСБ — это неисправность самолета, попадание постороннего предмета в двигатель, ошибка пилота и некачественное топливо. Признаков теракта спецслужбы пока не выявили.

Самолет Ту-154 Министерства обороны РФ разбился утром 25 декабря после вылета из Адлера. На борту находились 92 человека. Это были военные, артисты ансамбля имени Александрова, девять российских журналистов, а также Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза. Они летели в Сирию, чтобы поздравить с наступающим Новым годом военнослужащих ВКС РФ на авиабазе Хмеймим.