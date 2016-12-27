Ранивший полицейских стрелок покончил с собой

Скрывавшийся в квартире на западе Москвы стрелок покончил с собой, захваченная им в заложники женщина освобождена, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости

Источник РИА Новости в правоохранительных органах отметил, что, по предварительным данным, штурм квартиры не начинался.

В ночь на 27 декабря во время обысков, которые проводились в рамках расследования уголовного дела, подозреваемый оказал сопротивление полицейским. Инцидент произошел на Ельнинской улице. Мужчина выстрелил из ружья, ранив трех правоохранителей и двух сотрудников ГБУ «Жилищник», которые присутствовали при проведении следственных действий. Все пострадавшие попали в больницы.

Преступник укрылся в квартире дома, в котором он сам проживал, и взял в заложники соседку.

Против нападавшего возбудили уголовное дело по трем статьям УК РФ – о покушении на убийство двух и более лиц, посягательстве на жизнь полицейского и захвате заложников.