Очевидец рассказал о «странном положении» Ту-154 перед крушением

Сотрудник береговой охраны пограничных войск ФСБ , находившийся в момент авиакатастрофы на катере в акватории Сочи, рассказал, что самолет Ту-154 быстро снижался к поверхности воды, будто собирался совершить посадку, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на «Коммерсант»

По его словам, самолет вместо того чтобы набирать высоту, быстро снижался к поверхности моря. Однако он отметил, что положение воздушного судна было странным даже для посадки. Свидетель рассказал, что Ту-154 шел на небольшой скорости с неестественно задранным вверх носом, и сравнил его с мотоциклом, который водитель поставил на заднее колесо.

Уже через мгновение самолет задел поверхность моря хвостом, который отвалился при ударе, рухнул в волны и быстро затонул.

Ранее в понедельник ФСБ России сообщила о том, что «установлены очевидцы падения авиалайнера». По данным газеты «Коммерсант», сейчас проверяют их показания.

Утром в воскресенье, 25 декабря, Минобороны РФ сообщило, что с радаров пропала отметка самолета Ту-154, который выполнял плановый перелет с аэродрома Адлера.

Всего на борту самолета находились 92 человека - 8 членов экипажа и 84 пассажира. Среди них 8 военнослужащих, 64 артиста ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС РФ на авиабазу Хмеймим в Сирии, девять представителей российских СМИ, Елизавета Глинка и двое федеральных госслужащих.