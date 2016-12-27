Найден бортовой самописец с упавшего в Сочи ТУ-154

Один из бортовых самописцев нашли на месте крушения самолета Ту-154 Минобороны в Чёрном море. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на ТАСС.

Информация о находке поступила от представителей силовых структур. Один из «черных ящиков» водолазы нашли в процессе поисковых работ сразу под кабиной самолета.

По словам источника в силовых структурах, вскоре самописец будет извлечен из воды.

Кроме того, спасатели смогли обнаружить на месте крушения тела трех погибших. Остальных пока ищут.

Ту-154Б-2 Минобороны России разбился о воду утром 25 декабря. Крушение произошло сразу после того, как самолет вылетел из Сочи, где его заправляли. В результате катастрофы погибли все пассажиры и экипаж – всего 92 человека