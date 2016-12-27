В сеть попало видео с давящими медведя в Якутии «Уралами»

В интернете появилось видео, на котором в Якутии вахтовики на грузовиках «Урал» давят медведя. В министерстве охраны природы республики начали проверку, сообщает News.Ykt.Ru.

Портал описывает кадры, снятые на камеру мобильного телефона: на них видно, как водитель «Урала» несколько раз переезжает медведя, но зверь старается подняться на лапы; к машине подъезжает второй «Урал», который прижимает медведя к земле; он отчаянно пытается выбраться из-под колес. В этот момент один из вахтовиков бьет железным прутом животное в голову. Судя по снятым кадрам, после этого медведь перестает двигаться.

Когда ролик был выложен в интернет, его просмотрел министр охраны природы Якутии Сахамин Афанасьев. «Дал поручение управлению охоты провести тщательное расследование и принять соответствующие меры. Об итогах проверки мы сообщим дополнительно», — сказал он.

«Лента.ру», руководствуясь соображениями этики, решила не вставлять данное видео или его фрагменты в текст.

В августе 2015-го в полицию обратился главный лесничий Курильского лесничества. Он заявил, что нашел в интернете видеоролик, на котором в районе села Рейдово (остров Итуруп) неизвестные издеваются над медведем. На записи видно, как животное пытается выбраться из-под наехавшего на него внедорожника. В итоге ему удалось вылезти. За жестокое обращение с животным, повлекшее его увечье и совершенное из хулиганских побуждений, одного из мужчинприговорили к исправительным работам.