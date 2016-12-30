Задержаны трое подозреваемых в нападении на бойцов Росгвардии

Сотрудники Росгвардии задержали троих подозреваемых в нападении на бойцов Росгвардии в новой Москве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах

По информации пресс-службы московского главка МВД, на территории Новой Москвы сотрудники Росгвардии остановились для проверки документов. По сотрудникам был открыт огонь из неустановленного оружия. В результате один сотрудник Росгвардии погиб, второй, по предварительным данным, ранен.

"Сотрудники Росгвардии задержали троих нападавших, остальных ищут", — сказал собеседник агентства.