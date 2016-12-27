Зеленые защищают китов в Верховном суде

"Гринпис России" пожаловался в Верховный суд на правительство РФ . Зеленые просят пересмотреть постановление премьера Дмитрия Медведева о ликвидации федерального заказника "Земля Франца-Иосифа": по их мнению, часть важных для природы территорий лишилась охранного статуса. В Минприроды с претензиями не согласны.

В августе 2016 года премьер-министр Дмитрий Медведев издал постановление N840 "О расширении территории национального парка "Русская Арктика"". "Это очень благостное название, но в первом же пункте документа говорится о ликвидации федерального заказника "Земля Франца-Иосифа"",-- говорит специалист по природоохранному законодательству "Гринписа России" Михаил Крейндлин . Этот заказник был создан в 1994 году для защиты местообитания ценных животных и рыб в Баренцевом море. "Общая площадь охраняемой природной территории составляла 4,2 млн га, из которых 2,6 млн га приходилось на акваторию,-- говорит господин Крейндлин.-- В этих границах была полностью запрещена разведка и добыча полезных ископаемых, а также промышленное рыболовство".

Правительственное постановление присоединило территории ликвидированного заказника к национальному парку "Русская Арктика". Но в документе указано о присоединении лишь земель архипелага и прилегающего участка моря шириной 12 миль. По словам экологов, вся акватория бывшего заказника за пределами этой 12-мильной зоны лишилась статуса особо охраняемой природной территории.

"Этот участок моря неслучайно был включен в состав заказника: расстояние от берега было обусловлено дальностью полета морских птиц. Старые границы защищали места, где они кормятся,-- рассказал Михаил Крейндлин.-- Кроме того, эти участки важны и с точки зрения сохранения морских млекопитающих -- там обитают редкие виды, часто встречают нарвалов и китов. Промышленное рыболовство и добыча нефти негативно скажутся на этих местах".

Экологи уверены, что нефтяники рано или поздно придут в эти края. В 2013 году "Роснефть" получила для разведки и добычи лицензионный участок "Альбановский". По данным Росприроднадзора, в июле этого года программа морских геохимических исследований в "Альбановском" получила положительное заключение государственной экологической экспертизы. "Границы "Альбановского" почти на 500 тыс. га пересекаются с акваторией, которая до августа входила в состав заказника и была защищена законом,-- говорит Михаил Крейндлин.-- Мы не можем утверждать, что постановление было принято в интересах какой-то компании, но факт остается фактом -- теперь в водах заказника можно будет бурить скважины и добывать нефть. А рыболовные суда уже сейчас могут заходить на эту территорию".

"Гринпис" обратился в Верховный суд, указывая, что законодательство не предусматривает возможности лишить заказник охранного статуса. "Мы не просим полностью отменить постановление, нам кажется необходимым вернуть территориям статус заказника",-- говорит Михаил Крейндлин.

В Министерстве природы РФ указывают, что правительственное постановление делает нацпарк "Русская Арктика" самой большой в России особо охраняемой природной территорией. "Расширение парка будет способствовать сохранению арктических редких видов животных и птиц, внесенных в Красные книги РФ и МСОП, а также их местообитаний",-- заявили "Ъ" в пресс-службе. Претензии "Гринписа" в Минприроды отвергают. "Никаких оснований, ни юридических, ни экологических, под этими заявлениями нет",-- ответили в ведомстве, не пожелав, однако, дать более подробную оценку доводам "Гринписа".