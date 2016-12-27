Главное сейчас
Главные события у вас в почте
AP: у разбившегося в Колумбии самолета кончилось топливо
Лайнер с бразильской командой «Шапекоэнсе» на борту разбился из-за того, что у него кончилось топливо. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на агентство Associated Press.
В своей публикации агентство ссылается на предварительное расследование, данные которого были опубликованы управлением гражданской авиации Колумбии. Как отмечают журналисты, вывод основан на расшифровке бортовых самописцев. Авиакатастрофа произошла 28 ноября в горах Колумбии, в районе Эль-Гордо неподалеку от муниципии Ла-Унион. На борту самолета боливийской авиакомпании Lamia находились футболисты клуба «Шапекоэнсе» и сопровождающие команду специалисты. Всего в лайнере летели 77 человек. В авиакатастрофе выжили шесть человек. Колумбийские власти ранее возложили ответственность за трагедию на пилота Мигеля Кироги.
Оставить комментарий