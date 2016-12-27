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Источник: повреждения хвоста говорят о том, что командир хотел посадить Ту-154 на воду
Командир самолета Ту-154, потерпевшего крушение над Черным морем, пытался посадить лайнер на воду. К такому выводу пришли эксперты, изучив разрушения хвостовой части самолета. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на ТАСС.
«Водолазы обнаружили фрагменты самолета от крыльев до хвостовой части. По предварительным данным, повреждения свидетельствуют о том, что командир хотел посадить самолет на воду», - об этом заявил источник агентства в силовых структурах.
Самолет Ту-154 министерства обороны России 25 декабря потерпел крушение неподалеку от Сочи спустя несколько минут после взлета. На борту находились артисты ансамбля имени Александрова, сотрудники телеканалов НТВ, «Звезда», Первого. Также в самолете летела исполнительный директор фонда «Справедливая помощь», правозащитник и общественный деятель Елизавета Глинка, известная также как Доктор Лиза. Она сопровождала гуманитарный груз. Всего на борту находились 92 человека. По предварительным версиям ФСБ, причиной крушения могло стать попадание посторонних предметов в двигатель, некачественное топлива или ошибка пилота. 26 декабря в России объявлен траур.
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