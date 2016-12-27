Источник: повреждения хвоста говорят о том, что командир хотел посадить Ту-154 на воду

Командир самолета Ту-154, потерпевшего крушение над Черным морем, пытался посадить лайнер на воду. К такому выводу пришли эксперты, изучив разрушения хвостовой части самолета. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на ТАСС

«Водолазы обнаружили фрагменты самолета от крыльев до хвостовой части. По предварительным данным, повреждения свидетельствуют о том, что командир хотел посадить самолет на воду», - об этом заявил источник агентства в силовых структурах.