Украина получила из Австрии заказанные 27 лет назад баржи

Украина получила от Австрии 60 барж, которые были заказаны еще во времена Советского Союза. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на сайт Украинского Дунайского пароходства

«27 лет назад, в далёком 1989 году, «Совкомфлот» заключил контракт с австрийским банком BAWAG Leasing GmbH на строительство барж-секций типа «Европа-IIБ». При развале СССР Украинское Дунайское пароходство стало правопреемником обязательств «Совкомфлота». Согласно договору был внесён аванс в размере 15% от стоимости барж, остальную сумму с процентами пароходство должно было погашать по графику. Однако за более чем 25-летний период график часто срывался, затем платежи совсем прекратились в связи с финансовыми проблемами предприятия из-за эмбарго ООН против Югославии, военными действиями в этом государстве и разрушением мостов на Дунае», — сообщается на сайте ведомства.

Как говорится в сообщении, долг был полностью выплачен 24 ноября 2016 года. В Вене 13 декабря была оформлена официальная передача барж украинской стороне.