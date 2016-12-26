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Подняты останки около 80 жертв авиакатастрофы под Сочи
Спасатели подняли со дна Черного моря порядка 80 тел жертв авиакатастрофы Ту-154. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на «Интерфакс».
Как говорится в публикации, со ссылкой на источник в оперативном штабе на месте катастрофы, в ходе поисковой операции также были подняты из воды крупные фрагменты фюзеляжа и правый двигатель лайнера. Район поисков разделен на 15 секторов, дно семи из которых на данный момент уже исследовано водолазами. Ранее сообщалось, что из моря спасатели подняли тело командира лайнера Романа Волкова.
25 декабря недалеко от Сочи потерпел крушение самолет министерства обороны России, на борту которого находился ансамбль имени Александрова. Артисты летели в Сирию, чтобы отметить новый год вместе с российскими военнослужащими на авиабазе Хмеймим. Кроме того, гуманитарный груз на борту разбившегося самолета сопровождала исполнительный директор фонда «Справедливая помощь», правозащитник и общественный деятель Елизавета Глинка, известная больше как доктор Лиза. Также в лайнере летели девять журналистов: по три сотрудника с телеканалов НТВ, Первого и "Звезды". Всего на борту лайнера находились 92 человека. Информация о выживших не поступала. 26 декабря в России объявлен днем траура.
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