На берег подняли хвостовую часть Ту-154 с элементами двигателя

На месте крушения самолета Минобороны Ту-154 в Черном море обнаружены часть фюзеляжа с иллюминаторами и хвостовая часть с фрагментами двигателя, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций оборонного ведомства. В 17.55 поднята и доставлена на берег часть боковой обшивки фюзеляжа с иллюминаторами размером 3,5 на 4,5 метра, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Минобороны.

В поисковой операции принимают участие 45 кораблей и судов, 15 подводных аппаратов, 12 самолетов и пять вертолетов. Кроме того, работают 192 водолаза. На место прибыли самоходный кран «Черноморец-11» грузоподъемностью до 100 тонн.

Также к операции присоединились два глубоководных обитаемых батискафа Русского географического общества , работают беспилотники.

Также обнаружена хвостовая часть с фрагментами двигателя. Сейчас ее исследуют водолазы, передает ТАСС.

Ранее источник сообщал, что были найдены три фрагмента корпуса самолета Ту-154. Два из них подняты на поверхность. Также опознаны капитан разбившегося самолета Ту-154 Роман Волков и помощник начальника департамента культуры Минобороны Оксана Бадрутдинова . Обнаружено тело еще одного пилота.

Самолет Ту-154, который летел в Хмеймим в Сирии, рухнул в Черное море в воскресенье утром после вылета из Сочи. На борту находилось 92 человека, в том числе музыканты ансамбля имени Александрова, журналисты, исполнительный директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.