СМИ сообщили об обнаружении тела командира разбившегося Ту-154

Тело командира потерпевшего крушение в Черном море Ту-154, Романа Волкова , было обнаружено и поднято на поверхность водолазами. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на портал «Фонтанка»

Как говорится в публикации, останки командира будут доставлены в Москву для проведения соответствующих экспертиз. В настоящий момент на месте катастрофы идет поисково-спасательная операция. Всего на поверхность были подняты 13 тел жертв авиакатастрофы.