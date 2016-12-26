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СМИ сообщили об обнаружении тела командира разбившегося Ту-154
Тело командира потерпевшего крушение в Черном море Ту-154, Романа Волкова, было обнаружено и поднято на поверхность водолазами. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на портал «Фонтанка».
Как говорится в публикации, останки командира будут доставлены в Москву для проведения соответствующих экспертиз. В настоящий момент на месте катастрофы идет поисково-спасательная операция. Всего на поверхность были подняты 13 тел жертв авиакатастрофы.
25 декабря недалеко от Сочи потерпел крушение самолет министерства обороны России, на борту которого находился ансамбль имени Александрова. Артисты летели в Сирию, чтобы отметить новый год вместе с российскими военнослужащими на авиабазе Хмеймим. Кроме того, гуманитарный груз на борту разбившегося самолета сопровождала исполнительный директор фонда «Справедливая помощь», правозащитник и общественный деятель Елизавета Глинка, известная больше как доктор Лиза. Также в лайнере летели девять журналистов: по три сотрудника с телеканалов НТВ, Первого и "Звезды". Всего на борту лайнера находились 92 человека. Информация о выживших не поступала. 26 декабря в России объявлен днем траура.
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