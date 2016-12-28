СМИ смоделировали падение Ту-154

Расшифровка бортового самописца самолета Минобороны Ту-154, упавшего в Черное море, позволила воссоздать картину авиакатастрофы. Об этом во вторник, 27 декабря, сообщает Life.

На графическом макете видно, что во время набора высоты хвостовая часть лайнера резко пошла вниз. При этом борт накренился влево, после чего рухнул в море.

Во вторник стало известно, что эксперты расшифровали запись бортового речевого самописца Ту-154. Разговор в кабине пилотов прерывается восклицанием: «Закрылки, с*ка!» После этого звучат слова: «Командир, падаем!». Работа со вторым, параметрическим, самописцем пока не начата. По словам источника в оперативном штабе на месте катастрофы, «на борту рассогласованно сработали закрылки, в результате их невыхода подъемная сила была потеряна, скорость не была достаточной для набора высоты и самолет свалился».

Ту-154Б-2, принадлежавший 223-му летному отряду Минобороны, направлялся в Латакию. 25 декабря он вылетел с подмосковного аэродрома Чкаловский и приземлился в Сочи на дозаправку. Вскоре после повторного взлета воздушное судно рухнуло в море. Погибли 92 человека: 84 пассажира и восемь членов экипажа.