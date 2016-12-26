Обнародован снимок района крушения Ту-154 из космоса

Институт космических исследований РАН на своем официальном сайте опубликовал радиолокационный снимок места крушения российского военного самолета Ту-154, сообщают Рамблер/новости.

Отмечается, что данное фото было сделано с помощью космического аппарата Европейского космического агентства Sentinel-1B. Изображение получили в 6 часов 31 минуту по московскому времени – примерно через час после пропажи авиалайнера с радаров.

Утром в воскресенье, 25 декабря, Минобороны РФ сообщило, что с радаров пропала отметка самолета Ту-154, который выполнял плановый перелет с аэродрома Адлера.

На месте крушения самолета были обнаружены тела 11 погибших. Всего на борту самолета находились 92 человека - 8 членов экипажа и 84 пассажира. Среди них 8 военнослужащих, 64 артиста ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС РФ на авиабазу Хмеймим в Сирии, девять представителей российских СМИ, Елизавета Глинка и двое федеральных госслужащих.