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Обнародован снимок района крушения Ту-154 из космоса
Фото: Пресс-центр ИКИ РАН/ESA
Институт космических исследований РАН на своем официальном сайте опубликовал радиолокационный снимок места крушения российского военного самолета Ту-154, сообщают Рамблер/новости.
Отмечается, что данное фото было сделано с помощью космического аппарата Европейского космического агентства Sentinel-1B. Изображение получили в 6 часов 31 минуту по московскому времени – примерно через час после пропажи авиалайнера с радаров.
Утром в воскресенье, 25 декабря, Минобороны РФ сообщило, что с радаров пропала отметка самолета Ту-154, который выполнял плановый перелет с аэродрома Адлера.
На месте крушения самолета были обнаружены тела 11 погибших. Всего на борту самолета находились 92 человека - 8 членов экипажа и 84 пассажира. Среди них 8 военнослужащих, 64 артиста ансамбля песни и пляски имени Александрова, которые летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС РФ на авиабазу Хмеймим в Сирии, девять представителей российских СМИ, Елизавета Глинка и двое федеральных госслужащих.
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