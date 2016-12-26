Журналистов Бабченко и Рынску ищут приставы

Приставы разыскивают журналистов Аркадия Бабченко и Божену Рынску из-за непогашенных долгов, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Life

Издание выяснило, что Бабченко ловили за неуплату проезда в общественном транспорте. Это следует из федеральной базы должников, которую ведет служба судебных приставов. Бабченко грозит штраф в 1000 рублей.

Рынску разыскивают в связи с неуплатой 7 тыс. рублей по некоему конфликту в Мещанском суде. По данным Life, единственное дело Рынски в Мещанском суде в 2015 году — против Райффайзенбанка о взыскании долга по кредитной карте, завершилось в пользу кредитной организации.

Журналист Аркадий Бабченко, комментируя катастрофу Ту-154, потерпевшего крушение в акватории Черного моря вблизи Сочи, заявил, что не испытывает ни сочувствия, ни жалости в связи с произошедшим, а также «не выражает соболезнования родным и близким».

Божена Рынска, комментируя авиакатастрофу, заявила на своей странице в Facebook , что «счастлива, когда с преступниками, на которых не найти управы в суде, разбираются небеса», имея в виду сотрудников НТВ. «Весь ансамбль Александрова. Весь! Нет бы весь борт НТВ…», - также написала Рынска. Позже этот пост пропал, но скриншоты остались в Сети.

Принадлежащий Минобороны Ту-154 потерпел крушение утром 25 декабря над Черным морем. На борту самолета, летевшего из Сочи в Сирию, находились 92 человека. Все они погибли. Среди пассажиров самолета были артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, Елизавета Глинка (доктор Лиза) и съемочные группы «Первого канала», НТВ и телеканала «Звезды».