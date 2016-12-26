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В Москве эвакуируют три вокзала
На Комсомольской площади в Москве началась эвакуация трех вокзалов после сообщения о бомбе, передают Рамблер/новости со ссылкой на Life.
Эвакуация проходит на Ярославском, Ленинградском и Казанском вокзалах. Территории вокзалов обследуют кинологи с собаками.
Источник ТАСС сообщает об эвакуации на Ярославском вокзале. "Из помещений вокзала идет эвакуация людей. Прибывшие кинологи со служебными собаками приступили к обследованию помещений", - сказал собеседник агентства.
Полиция принимает меры для установления и задержания анонимного заявителя.
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