В аэропортах Москвы отменили более 30 авиарейсов

Более 30 авиарейсах отменили в аэропортах Москвы и еще более 20 задержано.

По сообщениям на 7:00 в Домодедове отменили 2 рейса, еще 14 будут выполнены с опозданием. В Шереметьеве не будет выполняться 31 рейс.

В столичном регионе по прогнозам синоптиков сегодня будет облачная погода, местами пройдет небольшой снег, в отдельных районах возможен гололед. Столбики термометров опустятся до минус одного градуса.