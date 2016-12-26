В аэропортах Москвы отменили более 30 авиарейсов
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В аэропортах Москвы отменили более 30 авиарейсов

В аэропортах Москвы отменили более 30 авиарейсов
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Более 30 авиарейсах отменили в аэропортах Москвы и еще более 20 задержано.
По сообщениям на 7:00 в Домодедове отменили 2 рейса, еще 14 будут выполнены с опозданием. В Шереметьеве не будет выполняться 31 рейс.
В столичном регионе по прогнозам синоптиков сегодня будет облачная погода, местами пройдет небольшой снег, в отдельных районах возможен гололед. Столбики термометров опустятся до минус одного градуса.
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