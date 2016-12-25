Названа возможная причина крушения Ту-154

Причиной крушения самолета ТУ-154 над Черным морем могла стать рассинхронизация уборки механизации крыла. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на источник в авиационных кругах РФ.

«Это произошло на второй минуте после взлёта, судя по фото, опубликованном на сайте Минобороны», - отметил источник.

Механизация крыла включает в себя закрылки, предкрылки, интерцепторы, спойлеры, флапероны и т.д. При взлете и посадке все части крыльев должны двигаться синхронно. Так, несинхронный выпуск закрылков, может привести к гибели лайнера.

Самолет Ту-154 пропал с радаров вскоре после вылета из Сочи в 05:40 мск. На его борту находились военнослужащие, музыканты ансамбля имени Александрова, журналисты Первого канала и телеканала «Звезда». Артисты летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии.Лайнер рухнул в Черное море на седьмой минуте полета, это произошло на расстоянии около 5 км от берега. По уточненным данным, в самолете находились 92 человека.