В четверг огласят итоги работы правкомиссии по катастрофе Ту-154

Правительственная комиссия, созданная для оказания помощи пострадавшим и семьям погибших в катастрофе самолета Ту-154 в Черном море, подведет итоги своей работы в четверг, 29 декабря.

Соответствующая пресс-конференция, на которой планируется подвести итоги, пройдет в полдень в Москве. Как ожидается, в мероприятии примет участие глава комиссии — министр транспорта РФ Максим Соколов, а также представители ведомств, входящих в данную комиссию.

В воскресенье утром Ту-154 Минобороны, вылетевший в Сирию из Москвы, потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в Сочи. На борту находились 92 человека, в том числе 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять журналистов Первого канала, НТВ и телеканала "Звезда", а также глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.

С радаров самолет пропал, согласно данным Минобороны, примерно на третьей минуте полета. Обломки лайнера обнаружены на дне моря в 1,7 километра от берега. Теракт в основные версии не входит: в их качестве рассматриваются попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета.