Тело четвертого подростка нашли на Кубани
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Рамблер/новости

Тело четвертого подростка нашли на Кубани

Представители Южного регионального центра МЧС рассказали РИА Новости об обнаружении тела четвертого подростка, провалившегося под лед на реке Кирпили. Об этом сообщают Рамблер/новости.
Таким образом, тела всех утонувших детей найдены, спасательные работы будут прекращены.
Накануне, 15 января, в районе краснодарского поселка Садовод пятеро школьников 13-14 лет возвращались домой с прогулки. Они решили сократить путь, пошли по льду на реке Кирпили, а затем провалились в воду. Одному из подростков удалось спастись и позвать на помощь.
Поисками мальчиков занималась группа спасателей из 80 человек. По факту гибели детей начала проверку прокуратура Краснодарского края.
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