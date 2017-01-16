Тело четвертого подростка нашли на Кубани

Представители Южного регионального центра МЧС рассказали РИА Новости об обнаружении тела четвертого подростка, провалившегося под лед на реке Кирпили. Об этом сообщают Рамблер/новости.

Таким образом, тела всех утонувших детей найдены, спасательные работы будут прекращены.

Накануне, 15 января, в районе краснодарского поселка Садовод пятеро школьников 13-14 лет возвращались домой с прогулки. Они решили сократить путь, пошли по льду на реке Кирпили, а затем провалились в воду. Одному из подростков удалось спастись и позвать на помощь.

Поисками мальчиков занималась группа спасателей из 80 человек. По факту гибели детей начала проверку прокуратура Краснодарского края.