Источник назвал возможные причины падения Ту-154

По предварительным данным, причиной крушения военного самолета ТУ-154 в районе Сочи была техническая неисправность или ошибка пилотирования. Об этом РИА Новости сообщил источник в силовых структурах.

Ранее сообщалось, что самолет предположительно упал в горах Краснодарского края.

Военный самолет пропал с радаров в 05:40, спустя 20 минут после вылета из Сочи. Туда он прибыл из Чкаловского для дозаправки.