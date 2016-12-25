Источник: большинство тел погибших при крушении могут быть внутри фюзеляжа

Большинство тел погибших пассажиров и членов экипажа самолета Ту-154 Минобороны РФ , потерпевшего крушение под Сочи, могут находиться внутри фюзеляжа воздушного судна, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

"По оценке экспертов, тела погибших при крушении Ту-154 находятся, скорее всего, внутри фюзеляжа на глубине порядка 60 метров", — сказал собеседник агентства.