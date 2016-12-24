Житель Подмосковья выбросил сына с восьмого этажа

В Щелковском районе Подмосковья в поселке Монино задержан мужчина, выбросивший с балкона 8 этажа своего годовалого сына. Как передают Рамблер/новости со ссылкой на сайт Следственного комитета по Московской области, от полученных повреждений ребенок умер.

«Как установлено следствием, 24 декабря 2016 года в ночное время суток 25-летний житель Щелковского района, находясь у себя в квартире в пос. Монино, взял с дивана в руки своего малолетнего годовалого сына, быстрым шагом вышел с ним на балкон и скинул с балкона 8 этажа, после чего вернулся в комнату, -- говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Следствие будет ходатайствовать об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.