На северо-востоке Москвы произошел пожар на 700 «квадратах»

Пожар на площади 700 квадратных метров произошел на северо-востоке Москвы, пострадали семь человек, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС

"В 6.10 утра поступила заявка о возгорании в двухэтажным отдельно стоящем административном здании по адресу Ярославское шоссе дом 55 корпус 1, на данный момент площадь пожара составляет 700 квадратных метров, из горящего здания спасатели вывели семь человек и передали их медикам. Пожар тушится по второму рангу сложности", — сказал представитель главка МЧС.