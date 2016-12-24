Главное сейчас
Главные события у вас в почте
В московской квартире нашли тело 12-летней девочки
В Москве после убийства 12-летней девочки возбуждено уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 105 УК РФ («убийство малолетнего»).
По словам старшего помощника руководителя ГСУСК РФ по Москве Юлии Ивановой, тело ребенка с колото-резанными ранениями нашли днем 24 декабря 2016 года в квартире жилого дома на улице Ферганской. В квартире в этот момент находилась пожилая бабушка и четырехлетний ребенок, передают Рамблер/новости со ссылкой на РИА «Новости».
Ведется расследование, следователи выясняют местонахождение остальных родственников в момент совершения преступления. Опрашиваются родственники и соседи.
Оставить комментарий