Меркель устроила рождественский шопинг

Немецкое издание Bild узнало, каким будет новогоднее меню канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

В пятницу политик в сопровождении трех телохранителей отправилась в супермаркет в центре правительственного квартала Берлина за покупками к Рождеству, сообщают Рамблер/новости.

Газета поинтересовалась у кассира, что именно было в чеке у Меркель. «Сливочное масло, перец, картофель, творог», - рассказали в магазине, уточнив, что ничего особенно праздничного канцлер, которая часто делает здесь покупки, не приобрела. Ни рождественского гуся, ни карпа, ни вина политик не купила, приобрела лишь коробку конфет Mon Chéri весом 315 граммов. Сумма чека составила около 100 евро.

Канцлер упаковала свои покупки, как обычно, в предусмотрительно принесенные ее сумки.