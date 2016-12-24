Подполковник МВД покончил с собой в Уфе

В Уфе, в городской больнице № 21 подполковник полиции покончил с собой, выбросившись из окна.

22 декабря 2016 года вечером 43-летний сотрудник полиции, проходивший лечение в отделении травматологии, выпал из окна 8-го этажа. Сообщается, что погибший полицейский являлся подполковником внутренней службы одного из подразделений одного из подразделений МВД по РБ.

Предположительно, подполковник совершил самоубийство.