На остановке в Москве автомобиль сбил людей, один человек погиб

Автомобиль сбил рабочих, расчищавших снег на остановке общественного транспорта на Кутузовском проспекте в Москве. В результате ДТП один человек погиб и четверо пострадали, сообщили ТАСС в столичной Госавтоинспекции.

"В 04:20 мск ВАЗ2114 въехал в остановку общественного транспорта перед Новоарбатским мостом в сторону центра города, где сбил бригаду рабочих, которые чистили снег. В результате аварии погиб один из рабочих и трое пострадали, также травмы получил водитель "Жигулей", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля не справился с управлением. На месте ЧП работают несколько бригад скорой помощи и сотрудники ДПС.