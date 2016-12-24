Российский самолет проигнорировал запрет Таджикистана на полеты

Российский пассажирский самолет вылетел из Краснодара в Душанбе, проигнорировав запрет на полеты, установленный Таджикистаном. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на ТАСС

«Уральские авиалинии» "Рейс Краснодар - Душанбе вылетел в 05:36 мск, изначально пассажиры должны были вылететь в 03:15», - заявили в аэропорту.

Официальный представитель "Уральских авиалиний" Сергей Антонов сообщал, что авиакомпания не получила уведомлений о запрете полетов и планирует выполнять рейсы по расписанию.

Ранее СМИ сообщали о конфликте авиационных властей России и Таджикистана. Авиаторы среднеазиатской страны не согласовали авиакомпании "Ямал" рейсы из Жуковского в Худжанд. В ответ РФ запретила полеты таджикской Somon Air в регионы РФ. Авиавласти Таджикистана аннулировали разрешение «Уральских авиалиний» летать в Душанбе.