Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Российский самолет проигнорировал запрет Таджикистана на полеты
Российский пассажирский самолет вылетел из Краснодара в Душанбе, проигнорировав запрет на полеты, установленный Таджикистаном. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на ТАСС.
«Уральские авиалинии» "Рейс Краснодар - Душанбе вылетел в 05:36 мск, изначально пассажиры должны были вылететь в 03:15», - заявили в аэропорту.
Официальный представитель "Уральских авиалиний" Сергей Антонов сообщал, что авиакомпания не получила уведомлений о запрете полетов и планирует выполнять рейсы по расписанию.
Ранее СМИ сообщали о конфликте авиационных властей России и Таджикистана. Авиаторы среднеазиатской страны не согласовали авиакомпании "Ямал" рейсы из Жуковского в Худжанд. В ответ РФ запретила полеты таджикской Somon Air в регионы РФ. Авиавласти Таджикистана аннулировали разрешение «Уральских авиалиний» летать в Душанбе.
Минтранс РФ считает, что таджикская сторона нарушает соглашение о воздушном сообщении между странами.
Оставить комментарий