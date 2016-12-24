Озвучившая Гаечку в "Чипе и Дейле" актриса упала в шахту лифта

Заслуженная артистка России Раиса Мухаметшина упала в шахту лифта Института театрального искусства на Ботанической улице упала в пятницу. Женщина получила черепно-мозговую травму и была госпитализирована в НИИ Склифосовского, передают Рамблер/новости со ссылкой на «МК»

69-летняя Мухаметшина проводила занятия по актерскому мастерству, но ее попросили переставить машину, чтобы на нее не попал снег, который коммунальщики сбрасывали с крыш. Актриса пошла к выходу из здания, но перепутав выход на задний двор с лифтом, шагнула в открытую шахту. В пятиэтажном здании монтировали подъемное устройство и оставили двери лифта открытыми. Мухаметшина упала с первого этажа в подвал на железные штыри. Охранники вместе со спасатели вытащили пострадавшую, после чего ее отвезли в больницу.

Мухаметшина - эстрадная артистка, известная по работам в пародийном жанре. Она также озвучивала многих мультипликационных персонажей, среди который Госпожа Беладонна из «Фунтика и старушки с усами» и Гаечка из «Чип и Дейл спешат на помощь».