В московской гостинице «Севастополь» проходит спецоперация

В пятницу, 23 декабря, в московской гостинице «Севастополь» проходят антитеррористические мероприятия. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Life

По данным издания, два корпуса гостиницы полностью закрыты на вход и выход. Полицейские оцепили ее территорию. В здании работают сотрудники спецслужб.

С чем именно связано проведение спецоперации, пока неизвестно.