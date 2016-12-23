В московской гостинице «Севастополь» проходит спецоперация
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Рамблер/новости

В московской гостинице «Севастополь» проходит спецоперация

В московской гостинице началась спецоперация
Фото:
В пятницу, 23 декабря, в московской гостинице «Севастополь» проходят антитеррористические мероприятия. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Life.
По данным издания, два корпуса гостиницы полностью закрыты на вход и выход. Полицейские оцепили ее территорию. В здании работают сотрудники спецслужб.
С чем именно связано проведение спецоперации, пока неизвестно.
Life уточняет, что правоохранители проводят обыски на «Индийском рынке», расположенном в здании гостиницы.
Москва Общество Происшествия
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