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В московской гостинице «Севастополь» проходит спецоперация
В пятницу, 23 декабря, в московской гостинице «Севастополь» проходят антитеррористические мероприятия. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Life.
По данным издания, два корпуса гостиницы полностью закрыты на вход и выход. Полицейские оцепили ее территорию. В здании работают сотрудники спецслужб.
С чем именно связано проведение спецоперации, пока неизвестно.
Life уточняет, что правоохранители проводят обыски на «Индийском рынке», расположенном в здании гостиницы.
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