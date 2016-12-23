В московском торговом центре до смерти избили иностранца

Вечером в четверг, 22 декабря, в торговом центре «Москва» в районе Люблино обнаружили тело неизвестного, который был избит до смерти. Предположительно, мужчина является гражданином Китая, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости

«В четверг вечером в торговом центре "Москва" на Тихорецком бульваре было обнаружено тело иностранца, предположительно, гражданина Китая», — сказал собеседник агентства.

По его словам, пострадавшего избили трое неизвестных. Они были одеты в черные короткие куртки, черные штаны и армейские берцы.

Отмечается, что у агентства нет официального подтверждения данной информации.