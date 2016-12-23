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Самолет Рогозина не смог сесть в аэропорту Кишинева
Российский вице-премьер Дмитрий Рогозин не смог присутствовать в Кишиневе на инаугурации президента Молдавии из-за сильного тумана. Его самолет направили в аэропорт Будапешта, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на профиль политика в Фейсбуке.
Вице-премьер опубликовал снимок из иллюминатора самолета.
«Борт «Аэрофлота» из-за сильного тумана в аэропорту Кишинёва сесть не смог. Кружили минут 40 и развернулись на Будапешт», - подписал фотографию Рогозин.
«Всё-таки несмотря на санкции я добрался до ЕС. При улучшении погоды вылетим в Кишинёв на встречу с президентом Молдавии Игорем Додоном», - добавил вице-премьер.
Торжественное мероприятие назначено на 14.00 по московскому времени.
13 декабря Конституционный суд Молдавии признал Игоря Додона президентом страны.
В ноябре Центральная избирательная комиссия республики официально признала Додона победителем по итогам подсчета 100 процентов протоколов второго тура голосования
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