Самолет Рогозина не смог сесть в аэропорту Кишинева

Российский вице-премьер Дмитрий Рогозин не смог присутствовать в Кишиневе на инаугурации президента Молдавии из-за сильного тумана. Его самолет направили в аэропорт Будапешта, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на профиль политика в Фейсбуке

Вице-премьер опубликовал снимок из иллюминатора самолета.

«Борт «Аэрофлота» из-за сильного тумана в аэропорту Кишинёва сесть не смог. Кружили минут 40 и развернулись на Будапешт», - подписал фотографию Рогозин.

«Всё-таки несмотря на санкции я добрался до ЕС . При улучшении погоды вылетим в Кишинёв на встречу с президентом Молдавии Игорем Додоном », - добавил вице-премьер.

Торжественное мероприятие назначено на 14.00 по московскому времени.

13 декабря Конституционный суд Молдавии признал Игоря Додона президентом страны.

В ноябре Центральная избирательная комиссия республики официально признала Додона победителем по итогам подсчета 100 процентов протоколов второго тура голосования