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В Москве умер внук Сталина
Внук Иосифа Сталина, 80-летний Евгений Джугашвили скончался в четверг, 22 декабря, на одной из улиц Москвы. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Life.
По данным издания, прохожие вызвали скорую помощь, но спасти мужчину не удалось. Прибывшие на место врачи констатировали смерть Джугашвили.
По предварительной информации, внука Сталина нашли без сознания около одного из домов на северо-востоке Москвы. Причина его смерти пока неизвестна.
Евгений Джугашвили работал военным инженером, также он имеет степень кандидата исторических наук. Он часто выступал в российских и украинских судах, а также в обращении к президенту России, в защиту чести и достоинства Сталина, подавал иски против Госдумы и различных СМИ. Однажды сыграл своего деда в художественном фильме.