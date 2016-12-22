В Москве умер внук Сталина

Внук Иосифа Сталина, 80-летний Евгений Джугашвили скончался в четверг, 22 декабря, на одной из улиц Москвы. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Life

По данным издания, прохожие вызвали скорую помощь, но спасти мужчину не удалось. Прибывшие на место врачи констатировали смерть Джугашвили.

По предварительной информации, внука Сталина нашли без сознания около одного из домов на северо-востоке Москвы. Причина его смерти пока неизвестна.