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СК возбудил уголовное дело против корчмы "Тарас Бульба"
Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере против руководства сети ресторанов «Корчма «Тарас Бульба». Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на официальный сайт СК.
По версии следствия, с января 2011-го по март 2014 года неустановленные лица из числа руководства ООО «Престиж», входящего в сеть ресторанов, исказили в налоговых декларациях действительные суммы доходов. В результате бюджет не дополучил 112 миллионов рублей, считают в СК.
Правоохранители провели обыски в ресторанах и по месту жительства руководства, изъяли у них компьютеры и крупные денежные суммы, а также документы.
В июне Арбитражный суд Москвы начислил сети ресторанов налогов, пеней и штрафов на миллиард рублей.
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