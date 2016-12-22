СК возбудил уголовное дело против корчмы «Тарас Бульба»

По версии следствия, с января 2011-го по март 2014 года неустановленные лица из числа руководства ООО «Престиж», входящего в сеть ресторанов, исказили в налоговых декларациях действительные суммы доходов. В результате бюджет не дополучил 112 миллионов рублей, считают в СК.

Правоохранители провели обыски в ресторанах и по месту жительства руководства, изъяли у них компьютеры и крупные денежные суммы, а также документы.

В июне Арбитражный суд Москвы начислил сети ресторанов налогов, пеней и штрафов на миллиард рублей.