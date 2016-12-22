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Барду Александру Новикову предъявили обвинения
Фото: Коммерсантъ
Музыканту Александру Новикову предъявлено обвинение в мошенничестве по уголовному делу в связи с недостроенным поселком «Бухта Квинс» под Екатеринбургом. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на портал «Znak.com».
Как говорится в публикации, обвинение предъявлено по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере». На данный момент бард задержан. 23 декабря будет принято решение о мерах пресечения в отношении Новикова.
Артист был соучредителем компании «Дигитал-ай», выступившей застройщиком «Бухты Квинс». Кроме того, Новикову принадлежала земля, на которой, как предполагалось, должны были возвести поселок. Однако проект был заморожен, а партнера музыканта, экс-заместителя министра экономики региона Михаила Шилиманова, подозревают в хищении 41 миллиона рублей.
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