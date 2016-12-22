Барду Александру Новикову предъявили обвинения

Музыканту Александру Новикову предъявлено обвинение в мошенничестве по уголовному делу в связи с недостроенным поселком «Бухта Квинс» под Екатеринбургом. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на портал «Znak.com»

Как говорится в публикации, обвинение предъявлено по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере». На данный момент бард задержан. 23 декабря будет принято решение о мерах пресечения в отношении Новикова.