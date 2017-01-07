В момент инцидента с A321 в Храброво ВПП была готова к приему самолета

В момент инцидента с самолетом Airbus A321 3 января взлетно-посадочная полоса (ВПП) аэропорта Храброво была готова к приему воздушного судна, говорится в заявлении администрации аэропорта, размещенном на его сайте.

"За 8 минут до посадки аэродромной службой аэропорта Калининград (Храброво) было проведено обследование и уборка ВПП, полоса была подготовлена к приему воздушного судна. Также была проведена оценка состояния поверхности покрытия ВПП, замерен коэффициент сцепления, который составил 0,32. При сложных погодных условиях (сильный ливневый снег, боковой ветер) данный коэффициент сцепления является допустимым ", - говорится в сообщении. Эта информация была передана командиру воздушного судна для принятия решения о посадке; через 40 минут после инцидента был произведен еще один замер коэффициента сцепления, он составил 0,34.

В аэропорту Храброво 3 января Airbus A321 авиакомпании "Аэрофлот" , совершавший рейс Москва-Калининград, выкатился на грунт с подломом передней стойки шасси. На борту находились 167 пассажиров и 7 членов экипажа. Инцидент привел к закрытию аэропорта для полетов до утра 5 января.

В сообщении указывается, что после посадки все оперативные службы аэропорта прибыли к самолету в установленные нормативом сроки. "Эвакуация пассажиров была организована по 8 надувным трапам. Пострадавших нет, за медицинской помощью в аэропорту обратились 5 пассажиров и один член экипажа. У одного из пассажиров был зафиксирован ушиб локтевого сустава, у другого - ушиб колена, у остальных обратившихся за медпомощью отмечено повышенное артериальное давление", - рассказали в администрации аэропорта.

Привлечение спецтехники Балтийского флота в аэропорту объясняют тем, что он является аэродромом совместного базирования с авиацией Балтфлота. Также была привлечена и техника сторонних организаций. При этом администрация отмечает, что сам аэропорт обладает достаточным количеством специальной эвакуационной техники, решение о привлечении дополнительной было принято "ввиду особой сложности случая": самолет находился в 15-20 метрах от ВПП на вязком грунте, который представлял собой разжиженную глинистую почву; передняя стойка была сломана, задние колеса ушли в грунт на 70%. Все работы по эвакуации воздушного судна проводились в сложных погодных условиях.

Открыли для полетов Храброво в 06:00 местного времени (07:00 мск.) 5 января, с 07:00 он начал принимать самолеты. "К 15:00 часам 5 января все пассажиры отмененных накануне рейсов были отправлены. Работа аэропорта Калининград (Храброво) нормализовалась, аэропорт приступил к работе в штатном режиме", - говорится также в сообщении. Всего за 5 января 2017 года было обслужено более 8 тысяч пассажиров, принято и отправлено более 70 рейсов.