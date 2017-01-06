Калининградский аэропорт завершил первый полноценный день работы после ЧП

Калининградский аэропорт "Храброво" в четверг завершил первый полноценный день работы после инцидента с самолетом авиакомпании "Аэрофлот" во вторник вечером, сообщили РИА Новости в аэропорту.

В ночь на 4 января в калининградском аэропорту "Храброво" в 23.55 мск самолет "Аэрофлота" Airbus A-320, выполнявший рейс Москва — Калининград, выкатился при посадке на пять метров за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находились 167 пассажиров и пятеро членов экипажа. Из-за происшествия у самолета подломилась передняя стойка шасси. Людей эвакуировали с помощью надувных аварийных трапов, некоторым пришлось обратиться за помощью к медикам.

Самолет удалось эвакуировать со взлетно-посадочной полосы только в ночь на четверг с помощью военных тягачей Балтфлота, сутки аэропорт не работал. Из-за ЧП из Калининграда не смогли улететь более 1,5 тысячи человек. Первый после простоя рейс калининградский аэропорт принял в 07.22 (8.22 мск). Большинство самолетов прилетали и отправлялись с задержкой.

"Последними приняли рейс авиакомпании "Аэрофлот" в 22.35 (23.35 мск) с небольшой задержкой, отправили в Москву рейс S7 в 21.59 (22.59 мск). Завтра первый самолет в Москву из "Храброво" запланирован на 06.30 утра (07.30 мск), ночью аэропорт будет закрыт", — сообщили в аэропорту.

В "Храброво" действует особый регламент работы. Аэропорт работает ежедневно с 06.00 до 23.00 и закрыт для полетов в ночное время из-за реконструкции взлетно-посадочной полосы. В четверг нагрузка по приему и отправке самолетов в аэропорту была вдвое выше, чем в обычные дни. Согласно расписанию, "Храброво" принял более 50 воздушных судов, столько же отправил. На завтра запланировано всего принять и отправить чуть более 50 рейсов.