Балтфлот выделил тягачи для эвакуации самолета в калининградском аэропорту

Балтийский флот выделил калининградскому аэропорту Храброво четыре специальных иженерных тягача, чтобы эвакуировать выкатившийся за пределы ВПП самолет А321 компании «Аэрофлот» , сообщил официальный представитель флота Роман Мартов . «Специальная техника - автомобили повышенной мощности и проходимости, - подготовлены для отправки и в ближайшее время своим ходом проследуют к месту назначения», - передает его слова ТАСС.

Между тем, открытие аэропорта отложили до 19.00 по местному времени (20.00 мск). Самолет, который еще во вторник вышел за пределы взлетно-посадочной полосы и из-за сломавшегося шасси упал «на брюхо», не могут отбуксировать к месту стоянки. По данным источников, у аэропорта просто не было спецтехники для этой операции.

Из-за инцидента задерживается вылет и прибытие 18 судов.

Напомним, по факту выката самолета за пределы ВПП возбуждено уголовное дело.

На борту самолета находилось 174 (по данным СК - 172) человека. За помощью обращались шесть человек. Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этом инциденте.