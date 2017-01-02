В результате теракта в Стамбуле погибла гражданка России

В теракте в ночном клубе Стамбула 1 января погибла россиянка, передает ТАСС со ссылкой на генконсульство РФ.

«Информация о гибели российской гражданки подтверждается», — сказал собеседник агентства.

Ранее турецкое агентство Anadolu сообщило, что 11 человек из числа погибших являлись гражданами Турции. Также в результате теракта погиб один человек, имеющий двойное гражданство — бельгийское и турецкое. Кроме того, жертвами атаки стали граждане Кувейта, Канады, Израиля, Сирии и России — все эти страны потеряли по одному гражданину.

Отмечается, что в настоящее временя опознаны 38 из 39 жертв теракта.