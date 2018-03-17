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Лавров рассказал, кому выгоден скандал вокруг Скрипаля
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Лавров рассказал, кому выгоден скандал с покушением на Скрипаля 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
По мнению Лаврова, от нагнетания истерии выигрывает действующее британское правительство. Об этом глава российской дипломатии сказал в интервью вьетнамским и японским СМИ накануне визита в эти страны.
"Понятно, что Лондон оказался в очень тяжелой ситуации на переговорах с ЕС по Brexit, — приводит слова Сергея Лаврова телеканал "Россия 24". — Популярность этого правительства стремится вниз. О том, что не удается вырвать из Брюсселя то, что они обещали своему народу, своим избирателям, известно общественному мнению Великобритании. А такой ход с организацией провокации вокруг С. Скрипаля отвлекает внимание.
Второй причиной является (может, это мое субъективное мнение, я немного знаю британцев) их желание, чтобы о них не забыли, их желание лидировать. В данном случае была выбрана "поляна" русофобии потому что, наверное, других площадок, где Британия могла бы осмысленно лидировать, становится все меньше и меньше".
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